За даними західних ЗМІ, розмова була жорсткою та конструктивною.

У понеділок, 11 квітня, канцлер Австрії Карл Нехаммер провів переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова відбулася у Москві та тривала 1,5 години.

Про це повідомляють австрійське видання Krone та BBC.

Нехаммер та Путін говорили тет-а-тет, без помічників, перекладачів та преси. Обійшлося без рукостискання. Основною темою перемовин була війна в Україні.

Путін і Нехаммер розмовляли віч-на-віч у заміському будинку, що належить Кремлю. Розмова проходила за величезним столом.

ЗМІ зазначають, що австрійський канцлер закликав російського диктатора зупинити війну. Джерела BBC повідомляють, що Нехаммер натякнув Путіну на програш пригрозив посиленням санкцій, якщо той не зупиниться.

Нехаммер зауважив, що його розмова з Путіним була "дуже жорстка та відверта", а його найважливішим посланням Путіну було те, що війна в Україні має закінчитися, оскільки у кожній війни програють обидві сторони.

Канцлер наголосив, що санкції проти Росії триватимуть і посилюватимуться доти, доки в Україні гинуть люди.

Нагадаємо, вчора, 9 квітня, Нехаммер відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За відомостями Kronen Zeitung, канцлер піддався критиці за візит, адже нібито поставив під загрозу нейтралітет Австрії.

Під час зустрічі лідери провели спільний виступ. На ньому Зеленський розповів про кількість окупантів під Маріуполем, пояснив, від чого залежать подальші дії РФ і прокоментував можливе загострення боїв.

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