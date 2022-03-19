У Білому домі вказали, що США відстежують дії РФ в Україні.

У США відреагували на заяву глави міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про знищення конвоїв за допомогою для України. У Білому домі вказали, що"на території України немає американських військ".

Про це повідомляє CNN.

За словами спікера Білого дому Джен Псакі, всі сили США діють тільки на території НАТО.

"Оскільки ми говоримо про операції з пересування конвоїв і переміщення допомоги, то це не ті органи, які будуть переміщати цю допомогу всередині України...",- йдеться в повідомленні.

При цьому вона зазначила, що США відстежують дії РФ в Україні.

"Ми уважно стежимо за діями, за триваорю ескалацією дій росіян, і ми будемо уважно стежити, якщо вони продовжать цю загрозу", - підсумувала Псакі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будь-які вантажі, що містять озброєння для України, стануть законною метою для Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: