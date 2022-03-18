Китай починає розуміти, що Російська Федерація не може досягти тих цілей, які вона ставила на самому початку війни.

Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що Китай починає розуміти, що РФ не може досягти тих цілей, які вона ставила на самому початку, тобто вона "загрузла" в Україні, і відповідно Китай корегує свою політику.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Позитивно для України є те, що, судячи з усього, Китай починає розуміти, що Російська Федерація не може досягти тих цілей, які вона ставила на самому початку, тобто вона "загрузла" в Україні, і відповідно Китай корегує свою політику в напрямку більш, скажімо так, не проросійського нейтралітету, а, ну вже більш прагматичного, який передбачає, серед іншого, власне послаблення ролі Росії до другорядного стану і виходу на проміжні домовленості зі Сполученими Штатами щодо того, що вони вдвох, як сьогодні намагався натякнути Сі Цзіньпін, будуть керувати світом в такому глобальному новому бі-полярному форматі і який буде перебувати над різними регіональними полюсами сил, одним з яких, судячи з усього, все ще лишається Росія. Але я думаю, що вони також будуть виходити з того, що буде відбуватися в найближчі три тижні між Росією і Україною, яка буде військова ситуація", - зазначив Куса.

Також він висловив думку про те, що, якщо Сполучені Штати і Китай досягнуть домовленостей певних, це Україні пропонуватимуть нейтралітет і роль, такого собі, "мостика" між Сходом і Заходом.

"Мені здається те, що будуть нам пропонувати, особливо, якщо Сполучені Штати і Китай досягнуть домовленостей певних, це нейтралітет і роль, такого собі, "мостика" між Сходом і Заходом. Тобто по суті нам будуть пропонувати зайняти нішу між колективним Сходом і колективним Заходом, як спосіб врегулювати суперечки, які виникли, в тому числі між Китаєм і Штатами, Росією і Заходом. Щодо нинішньої системи безпеки, яка склалася у світі після 1991-го, я вважаю, що це може бути прийнятним для нас варіантом, оскільки подальше формування саме блоків, тобто, коли ми говоримо про військово-політичні блоки і альянси, мені здається, що це буде лише провокувати глобальне і регіональне суперництво за участю і Китаю, і Росії, і можливо інших країн. Мені здається, що зараз все зводиться до такого багатостороннього нейтралітету України під гарантії певних зовнішніх гравців. Які це гравці будуть - ми ще не знаємо, називалися різні країни, в основному західні, це: Штати, Британія, ну ще Туреччина. Наскільки в цій грі буде Китай, залежить від подальших переговорів між Вашингтоном і Пекіном", - сказав експерт.

Він уточнив, що нейтралітет не є панацеєю і це не означає, що Україна має розслабитись.

"Нейтралітет не є панацеєю, як, до речі, і вступ до НАТО… Росія нікуди не зникне, я вважаю, що Росія - це надовго, безвідносно того, як завершиться ця фаза війни. І навіть у випадку, якщо ми підпишемо угоду про нейтралітет, там будуть гарантії безпеки з боку інших гравців, це не означатиме безумовно, що Росія не нападе. Це не означає, що ми маємо розслабитись. Логіка, з якою я зараз не погоджуюся, це те, що дайте нам гарантії безпеки, а ми розслабимось і знову віддамо "на аутсортс" нашу безпеку. Це помилка. Будь-які гарантії, от, якщо нам зараз пообіцяють, що нам гарантуватимуть негайну безпеку, все одно це не означає, що це буде якась "залізобетонна гарантія". Суть полягає в тому, що зараз у світі "криза гарантій"... В будь-якому випадку Росію не можна "скидати з рахунків", - пояснив Куса.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив главу Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна про наслідки в разі надання Китаєм допомоги Російській Федерації у війні проти України.