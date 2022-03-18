Крім того, за словами глави МЗС РФ, Москва не допустить передачу Україні від інших країн систем ПРО радянського виробництва.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною ціллю для Росії.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT в п'ятницю, 18 березня.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України і, на нашу думку, міститимуть зброю, стануть законною цілллю. Оскільки ми проводимо операцію, мета якої - викорінити будь-яку загрозу Російській Федерації, що надходить з української території. Це було частиною наших пропозицій у грудні торік, коли ми пропонували обговорювати гарантії безпеки з НАТО, які б кодифікували попередні домовленості на високому рівні, адже вже є формула, що жодна країна не повинна забезпечувати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн. Вони вже знають про це", - заявив Лавров.

Крім того, за словами Лаврова, Москва не допустить передачу Україні від інших країн систем ПРО радянського виробництва.

"Радянські системи і системи російського виробництва, системи протиракетної оборони - там перебувають відповідно до міжурядових угод і контрактів, також мають сертифікат користувача. Ця угода про користування не дозволяє направляти їх у треті країни", - підкреслив глава МЗС РФ.

Лавров також повторив твердження Кремля, що мета російської операції нібито "захистити цивільне населення, яке постійно вбивалося", демілітаризувати Україну, "отримати гарантії безпеки, засновані на принципі нероздільної загальної безпеки для України, для Росії та для всіх європейських країн". Крім того, глава російського МЗС заявив про вимогу "денацифікації" і захисту прав російськомовного населення, яке, за його словами, нібито зазнавало "фантастичної дискримінації" в Україні.

Закриття неба над Україною: що відомо

Як повідомляв УНІАН, через напад Росії та активні бомбардування мирних міст Україна просить країни НАТО допомогти у протиповітряній обороні - "закрити небо" над Україною. Однак Альянс побоюється, що це призведе до прямого військового конфлікту з РФ, Москва завдасть ударів по базах НАТО, що розв'яже Третю світову війну.

16 березня президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку виступив у Конгресі США і вкотре закликав закрити небо над Україною, а також надати оборонні системи, зокрема С-300.

Нагадаємо, з початку війни тільки серед дітей в Україні 109 убитих, ще понад 130 неповнолітніх отримали поранення.

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