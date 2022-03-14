У податковій адміністрації Любліна повідомили, що вантажівки везуть товари не з Польщі.

Правоохоронці в Польщі розблокували проїзд для фур на польсько-білоруському кордоні. На пункті пропуску Козловичі-Кукуріки активісти намагалися заблокувати вантажівки, які прямували до Білорусі та Російської Федерації.

Про це повідомила учасниця акції протесту Наталія Панченко у Facebook.

"Поліція оточила протестувальників та пропустила фури через польсько-білоруський кордон", - йдеться в повідомленні.

При цьому вона оприлюднила ролик, на якому видно, що правоохоронці оточили групу активістів та намагаються відтіснити їх з дороги. Після того як дорогу звільнили, фури поїхали на прикордонний перехід.

Варто зазначити, що активісти вийшли на протести ще 12 березня. Учасники акції вимагали розширити санкції та включити в список обмежень дорожній транзит товарів. За три дні протестів черга з фур розтягнулася на 30 кілометрів.

У свою чергу в податковій адміністрації Любліна повідомили, що вантажівки везуть товари не з Польщі, а з інших країн ЄС, і ці товари не потрапили під санкції Європейського Союзу.

Як раніше повідомляв УНІАН, різні держави почали вводити санкції проти Російської Федерації з моменту її вторгнення в Україну. Виявилося, що не всі обмеження дотримуються. Польський водій показав, як через польсько-білоруський кордон проїжджають фури з продукцією з Німеччини до РФ.

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