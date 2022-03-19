18 березня прикордонники оформили в’їзд до Польщі 42,7 тис. біженців, це на 18,5% менше порівняно з 17 березня.

У Польщі вже понад 2,4 млн біженців з України.

Як повідомляє "Польське радіо", у суботу, 19 березня, Прикордонна служба оприлюднила точне число прибулих з України від початку повномасштабного нападу Росії - 2 млн 41 тис. 391 особа.

Напередодні, у п’ятницю, 18 березня, прикордонники оформили в’їзд до Польщі 42 тис. 700 біженців, це на 18,5% менше порівняно з даними за четвер, 17 березня, коли прибули 52 тис. 400 осіб. У суботу до 7:00 ранку польський кордон перетнуло 7 тис. 400 утікачів від війни, що відповідає зростанню потоку на 5%.

За даними Прикордонної служби, з Польщі в Україну виїхало за цей період 238 тис. осіб.

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