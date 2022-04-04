Експерти закликають світових лідерів створити одноразовий трибунал для переслідування злочину агресії в Україні.

Набагато легше притягнути до відповідальності за воєнний злочин солдата, який його вчинив, ніж лідера, який віддав наказ.

За словами експерта зі збору доказів військових злочинів у конфліктах з Human Rights Watch Х'ю Вільямсона, є докази страт та інших серйозних зловживань з боку російських військ, пише BBC.

За його словами, встановлення "ланцюга командування" дуже важливо для будь-яких майбутніх судових розглядів, включно з тими, коли лідер санкціонував звірства, або закрив на це очі.

"У нашому українському звіті є один цікавий епізод, де командир дає вказівку солдатам вивести двох мирних жителів і застрелити їх. Двоє солдатів заперечують проти цього і цей наказ не виконується. Отже, є явні докази деяких інцидентів у російській армії, але також є елемент командування та управління", - сказав Вільямсон.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) також може притягнути до відповідальності за злочин "ведення агресивної війни". Це злочин невиправданого вторгнення або конфлікту, що виходить за межі виправданих військових дій з метою самооборони.

Він виник у Нюрнберзі після того, як суддя, надісланий Москвою, переконав союзників, що нацистські лідери повинні постати перед судом за "злочини проти миру".

Проте експерт з міжнародного права з Університетського коледжу Лондона, професор Філіп Сендс каже, що МКС не зможе притягнути до відповідальності російських лідерів, оскільки країна не є підписантом цього суду, бо вийшла з нього в 2016 році.

Якщо будуть докази, прокурор попросить суддів МКС видати ордери на арешт для доставлення винних до суду в Гаазі. Але є практичні обмеження його сили. Наприклад, Росія навряд чи буде видавати підозрюваних, тож заарештувати їх зможуть, тільки якщо вони поїдуть до іншої країни.

Теоретично Рада Безпеки ООН могла б попросити МКС розслідувати ці правопорушення. Але знову ж таки, Росія може заблокувати рішення РБ ООН.

Ефективність МКС - і те, як міжнародне право діє на практиці - залежить не лише від договорів, а й від політики та дипломатії.

Філіп Сендс та багато інших експертів стверджують, що, як і в Нюрнбергу, рішення знову лежить у дипломатії та міжнародній угоді.

Він закликає світових лідерів створити одноразовий трибунал для переслідування злочину агресії в Україні.

Бучанська різанина

2 квітня світ побачив свідчення звірств російських військових у населених пунктах Київської області. На шокуючих фото з Бучі видно, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали в братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

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