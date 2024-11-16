Зокрема, президент дав зрозуміти, що не піде на переговори з Москвою віч-на-віч, і що з Трампом він контактуватиме безпосередньо, а не через посередників.

Переговори з Росією можливі за умови, що Україна буде сильною, заявив в інтерв'ю "Українському радіо" президент Володимир Зеленський.

Також він дав зрозуміти, що не піде на переговори з Москвою сам на сам. За його словами, вони можливі, але не наодинці "з убивцею".

Як заявив Зеленський, Путін хоче зараз домовлятися на капітуляційних умовах щодо України, але "цього не буде", йому не дадуть:

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"Переговори з РФ можливі за умови, що Україна буде сильною... Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, у яких ми зараз, не посилені, - це програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, у слабкій ситуації нічого робити на цих переговорах".

Крім того, Зеленський прокоментував заяви радників Трампа про необхідність заморозки війни:

"Я серйозно буду ставитися тільки до переговорів із Трампом. Не з його радниками. Це рівень президентів".

Переобрання Трампа президентом США - актуальне

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що за адміністрації Дональда Трампа війна в Україні завершиться швидше:

"Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо".

Сам же Трамп заявляв, що війну в Україні "треба припинити" якомога швидше. За словами республіканця, його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні та пошуку шляхів її швидкого завершення.

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