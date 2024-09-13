Представник Держдепу додав, що США не братимуть участі у війні в Україні, але продовжать допомагати їй.

У Держдепартаменті США відреагували на заяви російського диктатора про те, що дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю великої дальності по цілям у глибині РФ буде розцінено, як пряму участь країн НАТО у війні в Україні.

Як сказав прес-секретар Держдепу Меттью Міллер, "це дуже схоже на те, що він говорив протягом останніх двох із половиною років". "Це не нова заява, але ми пильно слідкуємо за всім, що він говорить. Я б сказав так: Путін - це та людина, яка могла б закінчити війну сьогодні, якби захотіла. Єдина причина, через яку ми взагалі обговорюємо надання Україні американських можливостей і можливостей наших союзників по НАТО і коаліції з 50 країн, яку ми зібрали по всьому світу, тому, що Путін продовжує свою незаконну війну, продовжує спроби насильно забрати територію України", - констатував чиновник.

"Якщо Путін не хоче розмовляти про те, які можливості ми можемо дати Україні, то закінчити цю розмову дуже легко - для цього він має закінчити цю незаконну війну", - наголосив Міллер. Відео дня

Представник Держдепу додав, що США не братимуть участі у війні в Україні, але продовжать допомагати їй захищатися разом із коаліцією союзників.

Заяви Путіна про війну з НАТО

Путін напередодні заявив, що українська армія нездатна самостійно керувати і наводити на цілі натовську зброю великої дальності, тому за неї це робитимуть "військовослужбовці країн НАТО", що і призведе до зміни самої війни.

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