Путін намагається здобути якомога більше українських територій, доки є час, вважає дипломатка.

Після повернення до влади в США Дональд Трамп фактично "подарував" Володимиру Путіну п’ять українських регіонів, включно з Кримом, а також заборону на членство України в НАТО – усе заради закінчення війни. Однак Путін відкинув цю можливість. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt розповіла міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Відповідаючи на запитання, коли, на її думку, може з’явитися домовленість про припинення вогню в Україні, вона висловила переконання, що Путін не хоче припиняти війну, бо в іншому випадку реальні переговори про це вже б розпочалися.

"Президент США Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти країни", – заявила Майнль-Райзінгер.

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При цьому вона скептично прокоментувала популярний у Європі наратив, що Росія має "імпульс" на фронті.

"Імпульс? Я не впевнена. Росія зазнає величезних втрат. В якийсь момент труни в Росії почнуть накопичуватися. До цього додається катастрофічна економічна ситуація. Кремлю стає все важче продовжувати цю війну. Путін знає, що час спливає. Тому він веде війну з такою жорстокою інтенсивністю", – заявила очільниця австрійського МЗС.

Війна в Україні: політика Трампа

Як писав УНІАН, колишній заступник помічника Трампа Фред Флейтц висловив переконання, що зрештою президент США зможе достатньо натиснути на Путіна, аби змусити того припинити агресію проти України. Однак, якщо Тамп діятиме поточними темпами, на це знадобляться роки.

Цікаво, що спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф фактично підтвердив цю тезу у своєму нещодавньому інтерв’ю. Він заявив, що Трамп покладе край війні в Україні до кінця своєї президентської каденції. Тобто до січня 2029 року.

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