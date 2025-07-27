Держсекретар попередив, що терпіння Трампа закінчується.

Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння щодо російської влади через затримку у переговорах про припинення війни в Україні.

Про це заявивдержавний секретар США Марко Рубіо в етері Fox News. Держсекретар зазначив, що Трамп хоче досягти мирної угоди і нарешті завершити війну РФ проти України.

Але зараз, за словами Рубіо, президент США стає все більш роздратованим, оскільки позитивні телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним ні до чого в підсумку не приводять.

Відео дня

"Він втрачає своє терпіння і готовність продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить", - підкреслив Рубіо.

Трамп і війна в Україні

Від початку свого президентства Трамп взявся завершити війну в Україні. Він говорив, що на це йому вистачить 24 години, потім 100 днів. Але наразі всі зучилля американського президента виявились марними.

Він пригрозив Росії драконівськими санкціями, якщо вона не погидиться на плідні мирні переговори.

Трамп також анонсував тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним. Він підкреслив, що дуже зацікавлений в такій зустрічі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий прийняти в себе зустріч.

Вас також можуть зацікавити новини: