РФ втратила ініціативу на одному з ключових напрямків на 90%: військовий розкрив деталі

Удари Сил оборони по російській логістиці вже відчуваються на тактичному рівні, заявив Положухно.

Ситуація в смузі відповідальності Третього армійського корпусу на Лиманському напрямку динамічна, однак РФ там починає втрачати ініціативу на тлі ударів Сил оборони по логістиці окупантів. Про це в етері на "Новини.Live" розповів Данило Положухно, начальник управління полку безпілотних систем "Кракен".

"Ініціатива противника майже на 90% смуги вже втрачена. Противник зіткнувся з певним тактичним дефіцитом. Ті удари, які Україна завдає на оперативному рівні – по логістиці, оперативним тилам. І ті удари, які завдаються на стратегічному рівні, впливають напряму на тактичний рівень. Усе, що стосується забезпечення противника на тактичному рівні, то там значний дефіцит – пальне, БК, засоби гігієни, харчі, з усім цим величезний дефіцит у противника", – сказав Положухно.

Він додав, що РФ продовжує отримувати поповнення в особовому складі на цьому напрямку. Втім, за словами бійця, це поповнення низькомотивоване.

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"У нас випадок – на одній вузькій полосі противник за останні 10 днів 40 з чимось разів намагався відправляти свої піхотні групи по одному й тому ж маршруту, через поле. І всі вони або підривалися, або були знищені FPV. Будь-який розумний командир вже давно змінив би цей маршрут", – розповів Положухно.

Ситуація на фронті: важливі новини

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомляли, що РФ намагалася просунутися на Купʼянському напрямку. Повідомлялося, що метою ворога були населені пункти Радьківка та Колісниківка. Однак Сили оборони зупинили окупантів в цих районах.

Тим часом аналітики DeepState повідомляють про складну ситуацію для Сил оборони в районі Костянтинівки на Донеччині. Зазначається, що РФ там посилює тиск одразу з кількох напрямків, аби ускладнити логістику Сил оборони до міста.

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