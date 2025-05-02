Вона представить цілу доповідь у Європарламенті та розповість, якими шляхами ЄС допоможе досягти миру в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представить у Європейському парламенті доповідь про те, що робитиме Євросоюз для припинення війни в Україні.

Про це на брифінгу повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Вона зауважила, що перед представленням стратегії ЄС щодо встановлення справедливого і стійкого миру в Україні, фон дер Ляєн поїде в Париж, де проведе зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

А вже потім, за словами Піньо, фон дер Ляєн поїде до Страсбурга, де 7 травня пройдуть дебати євродепутатів щодо підтримки Євросоюзом стійкого й всебічного миру в Україні.

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Нагадаємо, днями Макрон розповів про майбутній тиск на Путіна. Президент Франції кілька разів закликав амеиканського колегу Дональда Трампа посилити тиск на Путіна і домогтися припинення вогню.

Заяви фон дер Ляєн про війну в Україні

На переконання фон дер Ляєн, російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, його треба стримувати, оскільки він не раз доводив, що є ворожим сусідом. Водночас, вона закликає країни-члени ЄС активізуватися та збільшити оборонне виробництво.

Раніше вона представила план "Переозброєння Європи", який є ініціативою, спрямованою на мобілізацію до 800 млрд євро на європейську безпеку.

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