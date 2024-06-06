Він висловив захоплення українцями і пообіцяв, що підтримка його країни не ослабне.

Під час заходу, присвяченого 80-річчю висадки десанту союзників у Нормандії, французький президент Еммануель Макрон закликав протистояти тим, хто намагається силою змінити кордони.

"Зіткнувшись із поверненням війни в Європу, з постановкою під сумнів усього, за що вони боролися, зіткнувшись із тими, хто силоміць змінює кордони або переписує історію, давайте будемо гідні тих, хто висадився тут. Ваша присутність тут, у цей день, пане президенте України, говорить сама за себе", - заявив Макрон, пише Le Monde.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський був запрошений на святкування 80-річчя висадки десанту в Нормандії.

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"Спасибі українському народу, за його хоробрість, за його смак до свободи. Ми тут і ми не ослабнемо. Коли підстерігає анестезія і амнезія, коли совість засинає, саме цей непохитний імпульс робить нас безстрашними", - сказав Макрон.

"Допомагати [Україні] чинити опір означає захищати її цінності, наш закон, суверенітет українців, їхню територіальну цілісність", - наголосив французький президент.

Він зазначив, що українці стикаються з силою, не порівнянною з нацистською Німеччиною, бо вона має іншу ідеологію - імперіалістичну, яка по суті зневажає міжнародне право.

Церемонія в Нормандії

Сьогодні західний світ згадує події 6 червня 1944 року, коли союзники по Антигітлерівській коаліції почали масштабну десантну операцію в Нормандії. За кілька днів на тамтешніх пляжах висадилися понад 150 тис. солдатів, з чого і почалося звільнення Західної Європи.

Річницю висадки в Нормандії широко відзначають на Заході. На пам'ятні події щорічно запрошують представників країн колишньої Антигітлерівської коаліції. Цього року на церемонію запросили президента України Володимира Зеленського. А РФ не запрошували, хоча до вторгнення в Україну на заході завжди був представник Кремля.

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