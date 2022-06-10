На думку очільника британського оборонного відомства, Росія на межі виснаження воєнної потуги.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Відео оприлюднено в Telegram-каналі глави держави.

"Я бачу багато спільного в нашій історії, тому що, по-перше, набагато сильніша армія супротивника, фашистський режим. Так, дійсно, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що той режим, про який я вже сказав, він на межі колапсу принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто вони зараз також на межі виснаження", - заявив Воллес.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, в Росії закінчуються високоточні ракети, однак нинішніми темпами вона може вести війну проти України ще упродовж року.

"Кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета - вся Україна і не тільки", - наголосив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Раніше він також заявляв, що Україна зараз покладається на західне озброєння, але боєприпасів залишилось мало. На фронті триває артилерійська війна, і Україна програє РФ у цьому.

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