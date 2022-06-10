Кремль може спробувати заморозити війну на певний проміжок часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію.

В Росії закінчуються високоточні ракети, але нинішніми темпами вона може вести війну проти України ще протягом року.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети", – заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький кореспонденту британського видання The Guardian.

При цьому, відзначається, що російські економічні ресурси дозволять країні-окупанту продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

"Кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки", – наголосив Скібіцький.

Раніше Скибицький заявив, що Україна зараз покладається на західне озброєння, але боєприпасів залишилось мало. На фронті йде артилерійська війна і Україна програє РФ в цьому.

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