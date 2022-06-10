Зеленський подарував Уоллесу в рамці поштові марки та конверт "Русскій воєнний корабль… Всьо!"..

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Вдячний в цілому Великобританії, уряду, прем'єр-міністру. Ми можемо про це говорити - будемо вдячними довго. Війна - це великий прояв того, хто наші справжні друзі", - підкреслив президент.

"Ми дуже часто спілкуємося з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Я знаю, що на рівні міністрів такий же теплий контакт, і я знаю, на рівні глави офісу є контакт з британською стороною", - додав президент.

Зеленський зазначив, що вдячний за справжню об'єднану роботу між Україною та Британією.

"Ці слова постійно переходять до дій. І це дуже важлива різниця між відносинами України з Британією та іншими державами", - сказав глава держави.

У замітці до відео Зеленський зазначив, що "зброя, фінанси, санкції – три речі, в яких Великобританія послідовно показує своє лідерство в підтримці України".

Також Зеленський подарував Уоллесу в рамці Поштові марки та конверт.

Крім того, у зустрічі брали участь керівник ОП Андрій Єрмак, Міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Україна і членство в ЄС:

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

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