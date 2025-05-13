Навіть невелике посилення тиску на Росію може покласти край війні.

Незважаючи на всі обіцянки президента США Дональда Трампа швидко завершити війну в Україні, його підхід виявився провальним. Якщо він тепер відмовиться від посередництва у мирних переговорах, результатом стане "нескінченне продовження жорстокої війни; постійні загрози території, суверенітету та демократії України; і ще один удар по мрії Трампа здаватиметься дипломатичним посередником", пише Foreign Policy.

Однак є альтернативний вихід, який має влаштувати американського лідера, пише видання. Він полягає в тому, щоб донести до Росії, які втрати вона зазнає, якщо продовжить йти нинішнім шляхом.

"Для Трампа було б розумніше перевірити припущення, що навіть дещо більший тиск на Москву - без необхідності великомасштабних фінансових зобов'язань США, проти яких він виступає, може допомогти покласти край війні", - йдеться в статті.

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Чотири кроки, щоб перезапустити провальну політику Трампа

Перше. Як пише FP, Трамп міг би надати підтримку новому двопартійному пакету санкцій проти Росії, розробленому в Сенаті, для посилення економічного тиску на Москву. Економіка Росії вже перебуває під великою напругою, зростання підтримують тільки військові витрати, постійна двозначна інфляція та 21-відсоткові відсоткові процентні ставки. Обвал цін на нафту завдасть ще більшого болю, а перспектива того, що навіть Трамп може посилити цей біль додатковими енергетичними санкціями, змусить Путіна задуматися.

Друге. Трамп може доручити Пентагону витратити залишок у 3,8 мільярда доларів, які Конгрес уже санкціонував у рамках президентського дозволу на скорочення - можливості переведення оборонних статей і послуг з наявних запасів США - на Україну:

"Новий пакет - або навіть погроза спрямувати нові транші допомоги Україні доти, доки не буде досягнута угода, - не лише виграє Україні час на полі бою, а й стане сигналом Путіну, що Сполучені Штати не готові покинути Україну, як сподівається й очікує Росія".

Третє. Трамп міг би прискорити зусилля з поліпшення української ППО.

"Додаткові засоби ППО не тільки допоможуть обмежити жертви серед цивільного населення в українських містах, а й захистять енергетичну інфраструктуру і нададуть Україні більшої витривалості перед обличчям триваючих російських атак, тим самим зірвавши надії Путіна на те, що українці зазнають краху, вважає видання",- ідеться в статті.

Четверте. Трамп міг би спробувати домовитися з європейцями, щоб зміцнити Україну за допомогою навчання, зброї та фінансування.

Звісно, немає жодних гарантій, що навіть ці кроки змусять Путіна піти на компроміс або відмовитися від своїх максималістських цілей, оскільки він вірить, що зможе перечекати Захід, навіть ціною великих втрат, і перемога Трампа та його поворот від України нібито підтвердили мудрість цієї ставки, зазначає Foreign Policy:

"Але тепер, коли початковий підхід Трампа провалився, у нього все ще є час спробувати інший - без необхідності перетинати політичну червону лінію, просячи Конгрес про ще один великий законопроект про додаткові витрати для України".

Переговори Росії та України

Напередодні Трамп зробив заяву щодо можливої зустрічі України та Росії в Туреччині. Вона може відбутися вже в четвер, 15 травня. Трамп заявив, що розглядає можливість прилетіти до Стамбула, де має відбутися зустріч України та РФ.

При цьому спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що Трамп погрожує вийти з процесу врегулювання, якщо сторони конфлікту не проведуть прямих переговорів.

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