Він підкреслив, що без участі Путіна укладення мирної угоди неможливе.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що американський лідер Дональд Трамп погрожує вийти з процесу врегулювання російсько-української війни, якщо сторони конфлікту не проведуть прямих переговорів. Про це він сказав в інтерв'ю Breitabart.

За його словами, Трамп "в ультимативній формі" наполягає на прямих переговорах сторін.

"Сподіваюся, що незабаром відбудеться мирний саміт, на якому Зеленський і Путін зустрінуться особисто, щоб домовитися про припинення війни в Україні", - зазначив він.

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Віткофф заявив, що серед ключових питань на переговорах залишаються обговорення територій України, ситуації навколо ЗАЕС і забезпечення доступу Києва до водних шляхів.

"Думаю, якщо США відступлять від цього конфлікту, тобто не захочуть в нього втручатися і скажуть, що це не їхня війна і що вони зробили все, що могли, то це буде поганим результатом для всіх. Це погано для європейців, це погано для українців, і я не думаю, що це добре для росіян. Я думаю, що росіяни насправді хочуть мирного врегулювання і обидві сторони намагаються зрозуміти, що це означає для них. Наше завдання зібрати їх в одній кімнаті та показати їм, що альтернативи мирному врегулюванню тут погані для всіх. Це наша робота", - сказав спецпредставник президента США.

Він стверджує, головні розбіжності стосуються п'яти регіонів. Віткофф пояснив:

"Основні камені спотикання зводяться до п'яти регіонів. Ми ведемо розмову про те, чи відступить Росія за певні адміністративні лінії. Те саме стосується й українців".

Спецпосланець підкреслив, що без участі Володимира Путіна укладення мирної угоди неможливе, тому, на його думку, необхідно вести діалог з усіма.

Віткофф також висловив упевненість, що зараз є реальний шанс покласти край війні.

Можливість переговорів у Стамбулі

Напередодні Трамп зробив заяву щодо можливої зустрічі України та Росії в Туреччині. Вона може відбутися вже в четвер, 15 травня. Трамп заявив, що розглядає можливість прилетіти до Стамбула, де має відбутися зустріч України та РФ.

Зі свого боку Зеленський заявив, що це "дуже важливі слова". Він нагадав, що підтримав Трампа з ідеєю про повне і безумовне припинення вогню. За його словами, ця ініціатива може дати основу дипломатії.

Лідер Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Розмови, зокрема, були присвячені припиненню війни в Україні.

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