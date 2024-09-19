За його словами, Росія розширює лінійку безпілотних систем та створює безекіпажні катери.

Збройні сили РФ у минулому році отримали близько 140 тис. безпілотників різних типів, а цього року їх випуск планується збільшити. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час засідання Військово-промислової комісії.

"‎У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази, а якщо сказати точніше, майже в 10 разів", – приводять його слова російські ЗМІ.

Таким чином, у 2024 році до Збройних сил РФ можуть поставити близько 1,4 млн безпілотників.

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Росія намагається не тільки збільшити кількість, але й розширити номенклатуру безпілотних засобів. "Розширюється лінійка безпілотних систем та створюються безекіпажні катери… роботизовані платформи багатоцільового застосування ", – зазначив кремлівській очільник.

Путін зазначив, що більша частина безпілотників буде направлена до військ, які знаходяться на війні в Україні.

Він додав, що роботу з серійного випуску безпілотників будуть вести на базі спеціальних центрів. До 2030 року таких майданчиків планується створити 48 одиниць.

Нові морські дрони росіян – що про них відомо

Раніше повідомлялось, що росіяни почали серійно виробляти свій перший важкий морський дрон. Безпілотник отримав назву "‎Визир"‎. Він здатен розвивати швидкість до 45 км/год, а дальність дії дрону сягає близько 500 км.

Ще одна російська новинка отримала назву "Мурена-300С". Маса бойової частини цього морського дрону складає 500 кг. Серед найбільш цікавих рішень, які можна бачити у його конструкції – елемент, схожий на "тарілку" від Starlink.

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