Путін кинув усіх своїх союзників напризволяще заради війни в Україні, - Bloomberg

Стратегічні союзники РФ скаржаться на відсутність підтримки в найвідповідальніший момент.

Поки російський лідер Володимир Путін зосереджує свою увагу на війні Росії в Україні, його стратегічні союзники по всьому світу відчувають себе покинутими і скаржаться на відсутність підтримки в найвідповідальніший момент.

Як пише Bloomberg, у Венесуелі чиновники тепер вважають, що їхні багаторічні відносини у сфері безпеки з Москвою були лише "паперовим тигром".

"І вони не самотні: від Дамаска і Тегерана до Гавани за останні 13 місяців авторитарні режими, які раніше отримували вигоду від тісних зв'язків з Кремлем, виявили, що російської підтримки не вистачає в найпотрібніший момент", - йдеться в статті.

Відео дня

Сирійський диктатор Башар Асад втік до Москви після того, як російська військова підтримка ослабла. Куба, залишившись без покровителя, зіткнулася з гуманітарною кризою. Минулого року Іран зазнав бомбардувань з боку США, і тепер верховний лідер аятолла Алі Хаменеї стикається з масштабними внутрішньополітичними протестами, а також із загрозою нових військових дій з боку США.

Арешт Мадуро

Але найяскравішим символом неуважності Росії може стати ситуація з Ніколасом Мадуро у венесуельській в'язниці:

"Незважаючи на неодноразові публічні заяви президента Дональда Трампа про намір усунути Мадуро, офіційні особи в Каракасі скаржаться, що кубинські та російські розвідувальні служби, на які вони покладалися в питаннях безпеки, не змогли виявити вразливості або будь-яку конкретну інформацію про загрозу для венесуельського лідера".

Вони також вказують на недоліки російських зенітно-ракетних комплексів С-300 і Бук-М2 в захисті повітряного простору Венесуели. За словами чиновників, Росія не надала достатньої технічної підтримки для забезпечення оперативної ефективності систем. Кіберзахист Венесуели, як вони стверджують, залежав від технічної підтримки Росії, яка, як виявилося, знову виявилася недостатньою, оскільки кібератаки США призвели до відключення електроенергії у великих районах Каракаса.

В результаті відбулося руйнування довіри до партнерства в сфері безпеки між Венесуелою, Кубою і Росією.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, російські офіційні особи були обурені тим, що Трамп продовжив операцію із захоплення Мадуро. Проте відносини з США зараз для Москви важливіші, ніж відносини з Венесуелою, заявив джерело, знайоме з позицією Кремля.

Велика проблема

Це не катастрофа для Росії, але й не біда, сказав співрозмовник видання. Іран, навпаки, є більш серйозною проблемою, оскільки російська співпраця з цією країною набагато сильніша, в тому числі і у військовій сфері. При цьому Росія може публічно підтримувати Іран, але навряд чи буде активно брати участь у наданні допомоги Тегерану, з огляду на її обмежені можливості і пріоритет війни з Україною.

"Це не обіцяє нічого хорошого для інших стратегічних партнерств Росії і говорить про те, що для Кремля тим більше важливо досягти всіх своїх цілей в Україні без поступок за столом переговорів. Це, в свою чергу, може ще більше ускладнити для Трампа укладення важкодосяжної мирної угоди", - пише Bloomberg.

Путін втрачає союзників

Як пояснював військовий експерт Денис Попович, Україні вигідні протести в Ірані, оскільки в разі зміни режиму в країні, Тегеран може перекрити поставки Москві "Шахедів" і боєприпасів.

При цьому Atlantic Council зазначає, що немає жодних ознак того, що Кремль готовий серйозно брати участь у дипломатичних зусиллях під егідою США. Натомість Росія, схоже, має намір вигравати час, одночасно посилюючи свою інвазію.

Вас також можуть зацікавити новини: