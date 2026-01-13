'Великодержавний проєкт' Путіна опинився перед кінцем епохи, - Politico

Проєкт Путіна зазнає краху: союзники розвалюються, а війна в Україні триває понад 1418 днів, кажуть аналітики.

Російський президент Володимир Путін стикається з серйозними проблемами як на фронті в Україні, так і на міжнародній арені. Його обіцянка "зробити це знову" - відправити армію на захід і досягти перемоги, подібної до радянської, - наразі виконується лише частково, пише Politico.

Сьогодні війна в Україні триває вже 1418 днів, перевищивши тривалість оборони Москви від нацистів у часи Другої світової. Росія захопила лише частину території, втрати серед росіян сягають приблизно 1,1 мільйона, а українські удари залишили 600 000 людей без електрики в прикордонному районі Бєлгорода.

Союзники Путіна під ударом

Міжнародна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, розвалюється. Кремль зазнав поразки на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії у 2024 році, а в Південній Америці США захопили Ніколаса Мадуро. Москва також не змогла відбити захоплення нафтового танкера під російським прапором.

Видання пише:

"Ще гірше те, що навіть попри те, що Москва застрягла в Україні, глобальна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, здається, розвалюється, піддаючись випробуванню несподівано войовничим президентом США Дональдом Трампом".

"Ціла епоха добігає кінця", - написав провоєнний блогер Максим Калашников, підсумовуючи критику російського керівництва.

Сам Путін ще не коментував події ні у Венесуелі, ні в Ірані. Диктатор вірний своїй звичці відправляти підлеглих говорити про погані новини.

Росія продовжує демонструвати силу

Незважаючи на поразки, Кремль прагне показати власну міць. Минулого тижня по Україні було запущено гіперзвукову ракету "Орєшнік". За словами колишнього дипломата Бориса Бондарєва, Росія продовжить демонструвати домінування навіть у складних умовах:

"Навіть якщо Росія слабка, Кремль прагнутиме показати, що він сильний".

Росія ніколи не мала справжніх союзників у Венесуелі та Ірані, і допомога, яку вона надає, часто є лише пропагандою. Іран і Венесуела не розглядають Москву як захисника у разі критичних криз, як сталося із Сирією, підсумовує видання.

Головні новини геополітики

Як повідомляв УНІАН, днями Близький Схід охопили протести. У центрі уваги опинився Іран, влада намагається придушити протестні настрої. За даними групи HRANA, в Ірані могли загинути щонайменше 500 людей в результаті антиурядових протестів. Правозахисна група, яка знаходиться в США, навела ці дані, посилаючись на інформацію, отриману від активістів в Ірані та за межами цієї країни.

Державний департамент США оприлюднив термінове попередження для американських громадян, які перебувають в Ірані, із закликом негайно покинути країну через різке погіршення безпекової ситуації.

Натомість на початку січня американські військові провели зухвалу операцію на території Венесуели. У Каракасі було затримано диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину. Обох було доправлено на територію США.

За даними ЗМІ, хвалені російські системи протиповітряної оборони зазнали краху у Венесуелі. Коли військові Сполучених Штатів Америки розпочали операцію з викрадення Ніколаса Мадуро, ці системи навіть не були підключені до радарів.

