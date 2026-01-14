Путін не може прийняти мирної угоди, яка гарантує державність України, – Atlantic Council

Кремль не готовий до серйозної участі у дипломатичних зусиллях під егідою США, вважають аналітики.

У 2026 році Росія продовжує відкидати пропозиції, спрямовані на припинення війни в Україні. Про це пише аналітичний центр у сфері міжнародних відносин Atlantic Council.

Видання відзначає заяву МЗС РФ, в якій йшлося про те, що Москва не погодиться на присутність європейських військ в Україні в рамках запропонованих післявоєнних гарантій безпеки. Це стало продовженням низки подібних заяв від Кремля, який фактично відхилив 20-пунктний мирний план, підготовлений Україною, Європою та США.

Автори відзначили, що Москва не змінює свого підходу до мирних перемовин з того часу, як у Білий дім повернувся Дональд Трамп. Хоч Путін й напряму не відмовляється від мирного процесу, щоб не спровокувати нові санкції. Однак є чимало ознак того, що Кремль не готовий серйозно брати участь у дипломатичних зусиллях під егідою США. Натомість Росія, здається, має намір вигравати час, одночасно посилюючи свою інвазію.

На думку видання, жодних ознак тому, що ця тенденція зміниться найближчим часом, наразі немає. Оскільки попри зростаючі економічні виклики для Москви, оборонний бюджет Росії на 2026 рік залишається близьким до рекордних показників. Кремль й надалі надаватиме пріоритет вітчизняному виробництву дронів, а також виділятиме значні суми на фінансування системи щедрих преміальних виплат і зарплат для новобранців, які добровільно служать в Україні.

Раніше Bloomberg повідомили, що найближчим часом посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви для переговорів щодо завершення війни в Україні. Видання зазначило, що зустріч може відбутися цього місяця. Водночас конкретні плани ще не погоджені на тлі ситуації в Ірані.

Також раніше Financial Times повідомляло, що країни "великої сімки" проведуть зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка стосуватиметься гарантій безпеки для України. Повідомляється, що зустріч може відбутися під час проведення наступного тижня Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

