Російський диктатор Володимир Путін працює, щоб уникнути припинення вогню і не допустити запровадження нових санкцій проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін розводить балачки і шукає підстави, аби проти Росії не запровадили нові санкції. Але є моменти, які свідчать, що Путіну не відвернутися від нових санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами 13 червня.

Зокрема, у глави держави запитали, чи розчарований вів тим, що президент США Дональд Трамп досі не запровадив санкції проти Росії.

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"Я дуже хочу, щоб Трамп зробив сильні кроки. І коли Президент Трамп ще не вирішив, вводити санкції чи не вводити, він цей час залишає для якогось сильного кроку свого. Він напевне боїться, що повністю закриє вікно для діалогу. Але я вважаю, що Путін лише шукає привід, щоб не ввели санкції. Якщо Трамп введе сильні санкції, Путін скаже: "ми не будемо розмовляти". Так було з Курською операцією. Він почав говорити: "ах раз Курська операція, значить, не може бути ніякого діалогу". Ми розуміємо, що все це просто балачки", - відзначив Зеленський.

Зокрема, на переконання глави держави, це так само як так звані "удари" у відповідь на операцію СБУ "Павутина".

"Якщо б у нього не було масового [російського] удару майже 500 дронів за добу до цього, ще можна було гіпотетично про це говорити. Йому просто потрібна причина. Причина не мати ceasefire [припинення вогню] і причина не вводити санкції. Він працює в цих напрямках. Тому від Америки багато всього залежить. Ви бачите все. Іран, Ізраїль, і Україна, і "рускіє", і Європа, яка дивиться на сигнал: дай нам сигнал, що ми разом і ми йдемо далі. І все це дуже важливі речі. Мені здається, що якісь сигнали таки є. Я не знаю чи це з оточення Президента Трампа чи від нього самого, але все таки є моменти, що він розуміє, що Путін все таки не відвертиться", - наголосив Зеленський.

Окремо президент України висловив розчарування через те, що США привітали Росію з її днем.

"В будь-якому випадку привітання Росії з Днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж День незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України. Авжеж, я сприймаю не з великим позитивом, коли люди хочуть забрати незалежність у України, а наша партнерська країна - Сполучені Штати - їх вітають з таким днем", - наголосив Зеленський.

Санкційний тиск на Росію - головні новини

Як повідомляв УНІАН, американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт руйнівних санкцій проти Росії і третіх країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші копалини. У цьому законопроєкті передбачено запровадити тарифи на усі продукти з Китаю на рівні 500%, якщо Пекін й надалі купуватиме російську нафту.

У Європейському Союзі пропонують у наступному, 18-му пакеті санкцій, передбачити зниження верхньої граничної межі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Водночас, Україна закликає міжнародних партнерів знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

Але, за даними Bloomberg, США виступають проти зниження цінової стелі на продаж російської нафти, яка наразі встановлена на рівні 60 доларів за барель, і не відступають від цієї позиції.

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