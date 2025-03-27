Такі слова зʼявилися після того, як Росія висунула свої умови для досягнення перемирʼя в Чорному морі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, вірить в бажання Москви завершити війну проти України. Водночас він допустив, що Кремль може "затягувати час".

"Я не знаю. Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони затягують час. Я робив це протягом багатьох років, ви знаєте; я не хочу підписувати контракт, я хочу залишатися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити, зовсім... Я не впевнений. Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що [президент України Володимир] Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", – сказав він в інтерв'ю каналу Newsmax.

Телеканал CNN акцентує, що такі коментарі Трампа пролунали лише через кілька годин після того, як Росія висунула свої умови для досягнення перемирʼя в Чорному морі. Москва зажадала зняття деяких санкцій, накладених на її банки та експорт у зв'язку з вторгненням в Україну.

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Досягнення миру в Україні

Поки Росія заявляє про те, що налаштована на перемирʼя, окупанти щодня тероризують Україну ударними дронами та іншим озброєнням. Ввечері 26 березня під атакою ворога опинилися Харків, Суми, а також Дніпро.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці атаки, заявив, що на тлі таких дій з боку РФ недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію. За його словами, РФ вбиває щодня й затягує цю війну. Він нагадав, що вже кілька тижнів на столі лежить американська пропозиція про безумовне припинення вогню.

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