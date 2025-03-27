На тлі дій окупантів недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зауважив президент.

Ввечері 26 березня російські окупаційні війська тероризували Україну дронами. Під ударом опинилися, зокрема, Харків, Суми та Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожі атаки.

"Звичайні українські міста: Харків, Суми, Дніпро. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні – це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких "шахеди". Це Іран навчив Росію виробництва таких ударних дронів", – акцентував він.

Президент зауважив, що лише по Харкову ворог завдав понад десять ударів. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, постраждали люди.

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"Жодна країна не повинна через таке проходити. І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває щодня й затягує цю війну. Вже пів місяця на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню", – додав Зеленський.

Він додав, що для того, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала "швидше й повніше", потрібен тиск на Росію.

"Без тиску на Росію не буде результату", – констатував глава держави.

Тим часом у ДСНС показали наслідки російської атаки на Харків:

Атаки РФ по Україні

У Харкові внаслідок атаки дронами 26 березня пошкоджено багатоповерхівки. Є поранені. Медики госпіталізували 14-річну дівчину у стані середньої важкості, повідомляв очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також під ударом був Золочів Харківської області. Там постраждалих семеро. Зруйновано будинки.

Крім того, росіяни масовано атакували Дніпро. У місті виникли пожежі. ЗМІ повідомляли, що в одній з адмінбудівель міста вилетіло скло. Інформації про постраждалих наразі немає.

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