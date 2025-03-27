Ввечері 26 березня російські окупаційні війська тероризували Україну дронами. Під ударом опинилися, зокрема, Харків, Суми та Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожі атаки.
"Звичайні українські міста: Харків, Суми, Дніпро. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні – це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких "шахеди". Це Іран навчив Росію виробництва таких ударних дронів", – акцентував він.
Президент зауважив, що лише по Харкову ворог завдав понад десять ударів. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, постраждали люди.
"Жодна країна не повинна через таке проходити. І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває щодня й затягує цю війну. Вже пів місяця на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню", – додав Зеленський.
Він додав, що для того, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала "швидше й повніше", потрібен тиск на Росію.
"Без тиску на Росію не буде результату", – констатував глава держави.
Тим часом у ДСНС показали наслідки російської атаки на Харків:
Атаки РФ по Україні
У Харкові внаслідок атаки дронами 26 березня пошкоджено багатоповерхівки. Є поранені. Медики госпіталізували 14-річну дівчину у стані середньої важкості, повідомляв очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також під ударом був Золочів Харківської області. Там постраждалих семеро. Зруйновано будинки.
Крім того, росіяни масовано атакували Дніпро. У місті виникли пожежі. ЗМІ повідомляли, що в одній з адмінбудівель міста вилетіло скло. Інформації про постраждалих наразі немає.