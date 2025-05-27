Американський президент на тлі цієї заяви поставив під сумнів ефективність комунікації українського лідера.

Після того як президент України Володимир Зеленський заявив, що "мовчання Америки" підбадьорює диктатора Володимира Путіна на тлі наймасштабнішого за три роки війни повітряного удару по Україні, Дональд Трамп різко відповів — і на адресу Путіна, і на адресу самого Зеленського, пише CNN.

Під час чергової хвилі російських атак, що забрали життя щонайменше 12 українців, зокрема трьох дітей, Зеленський закликав Захід не залишатися осторонь.

"Світ може піти у відпустку, але війна триває... Мовчання Америки та мовчання інших у світі лише заохочує Путіна", — наголосив він у Telegram.

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Ці слова викликали реакцію Трампа. Президент США спочатку висловив розчарування діями Путіна, сказавши: "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним... Він запускає ракети по містах і вбиває людей — і мені це зовсім не подобається".

Однак згодом Трамп розкритикував й українського президента, написавши у Truth Social: "Все, що він (Зеленський - УНІАН) говорить, створює проблеми. Мені це не подобається, і краще це припинити".

Він також додав, що Зеленський "не робить своїй країні жодної послуги, говорячи так, як він це робить".

Таким чином, замість підтримки закликів України до рішучих дій, Трамп поставив під сумнів комунікацію Зеленського, звинувативши його у провокуванні ситуації. Ця заява прозвучала в момент, коли Україна зазнає нищівних ударів і закликає союзників до активнішої допомоги та нових санкцій проти Росії.

Тим часом Київ завершив масштабний обмін полоненими з Москвою — понад 600 осіб з кожного боку повернулися додому. Але на тлі безпрецедентної атаки з повітря, українська влада наголошує: без потужнішого міжнародного тиску на Росію зупинити ескалацію не вдасться.

Росія продовжує масовані атаки на Україну

У ночі на 24 і 25 травня Росія здійснила масштабні повітряні атаки, випустивши по Україні сотні дронів і безліч ракет різних типів. Унаслідок обстрілів минулої ночі загинули щонайменше 12 осіб, серед них - троє дітей.

Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог заявив, що невибіркові вбивства жінок і дітей у їхніх будинках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року. Він закликав Росію зупинитися.

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