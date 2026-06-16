У Китаї відреагували на звинувачення ЄС у підготовці російських військових до війни

У МЗС Китаю заявили, що ці твердження є безпідставними.

У Китаї спростували заяву представників Європейського Союзу про те, що Пекін готує російські війська до участі у війні проти України. З такою заявою виступив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу.

"Ці твердження безпідставні й мають суто наклепницький характер", – сказав він.

Лінь Цзянь не став говорити про те, чи надає Китай будь-яку підтримку Росії у війні проти України.

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Нагадаємо, що раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Китай навчав російських військових для участі у війні проти України. Вона зазначила, що зараз Євросоюз ретельно оцінює наслідки цієї інформації.

Реакція Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Раніше Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на російський удар по Києво-Печерській лаврі 15 червня. Офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Україна та РФ повинні "докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту".

Лінь Цзянь запевнив, що Китай "завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи".

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