Вчора Reuters повідомляв, що Путін через посередників "посилав сигнали" США про свою готовність розглянути питання припинення війни в Україні з певною умовою.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечує, що Володимир Путін пропонував владі США заморозити конфлікт в Україні.

Так він відреагував на відповідну статтю Reuters, передають росЗМІ. "Ні, це неправда", - відповів він.

Зокрема, 13 лютого Reuters написало, що Путін через посередників "посилав сигнали" США, повідомляючи, що готовий розглянути питання припинення війни в Україні з умовою, що російські війська залишаться на окупованих ними українських землях. Однак у Вашингтоні, за даними джерел видання, цю пропозицію відкинули, не маючи наміру вести переговори в обхід України. Посередниками ж були арабські партнери Кремля на Близькому Сході.

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Нагадаємо, в кінці минулого року ряд світових ЗМІ повідомили, що Путін негласно посилає сигнали Заходу про намір почати переговори по Україні. Зокрема, за даними NYT, Путін починаючи з вересня 2023 року "по різних дипломатичних каналах" давав зрозуміти, що готовий почати переговори про припинення вогню в Україні.

Ймовірні переговори України і РФ

У світі час від часу звучать заклики до переговорів між Києвом і Москвою. З подібними закликами виступили в Пекін і Рим. А ось в США не бачать передумов для таких переговорів, оскільки Росія не прагне миру.

В офісі президента України підкреслили, що переговори з Росією неможливі до тих пір, поки російська армія не покине українську територію. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, в іншому випадку такі переговори стали б констатацією проміжної перемоги РФ.

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