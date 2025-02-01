В адміністрації Трампа закликали країни НАТО збільшувати витрати на оборону на тлі триваючої війни в Україні.

Дехто з найбільш критично налаштованих союзників США по НАТО ухиляються від виконання своїх фінансових обов'язків перед альянсом, попри багаторічні двопартійні заклики до них заплатити. Тепер високопосадовці адміністрації президента Дональда Трампа заявляють, що з них досить. Про це сказав радник президента США з національної безпеки Майк Волтц в інтерв'ю The Post.

"Президент Трамп абсолютно правий, вимагаючи від наших союзників по НАТО більше інвестувати у свою оборону. З найбільшим конфліктом на порозі з часів Другої світової війни настав час для Європи продемонструвати свою відданість нашому альянсу, збільшивши свої витрати щонайменше до 5 відсотків ВВП. Ми продовжуватимемо вести прямі та відверті розмови, щоб змусити членів НАТО збільшити свою частку тягаря", - наголосив він.

Водночас багаторічний дипломат, а тепер спеціальний посланник президента США з особливих доручень Рік Гренелл додав:

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"Підривати НАТО, не сплачуючи справедливу частку своїх зобов'язань перед Альянсом, ... небезпечно".

Які країни не виконують зобов'язань щодо збільшення витрат на оборону

У виданні нагадали, що у 2014 році 32 члени НАТО погодилися виділяти 2% свого валового внутрішнього продукту на оборонні витрати. Такий крок став відповіддю на російську анексію Криму та зростання заворушень на Близькому Сході. Однак через 10 років вісім членів Альянсу досі не виконали свій обов'язок щодо 2%, загальна сума якого становить понад 42 млрд доларів, згідно з аналізом даних НАТО, яке провело видання The Post.

Йдеться про такі країни:

Іспанія - витрачає 1,28% ВВП або $20,5 млрд;

Словенія - 1,29% ВВП або $917 млн;

Люксембург - 1,29% ВВП або $759 млн;

Бельгія - 1,3% ВВП або $8,24 млрд;

Канада - 1,37% ВВП або $28,45 млрд;

Італія - 1,49% ВВП або $33 32 млрд;

Португалія - 1,55% ВВП або $4,47 млрд;

Хорватія - 1,81% ВВП або $1,57 млрд.

"Деякі країни, такі як крихітний Люксембург, рухаються у правильному напрямку - з 0,47% оборонних витрат у 2021 році до нинішніх 1,29% - інші ж відійшли назад", - додали у матеріалі.

Політика Трампа - останні новини

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на вимогу Трампа витрачати більше на оборону. За словами політика, для його країни це дуже багато. Він наголосив, що члени НАТО не можуть "прийняти цифру, яку назвав Трамп, без обговорення".

Також спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна повинна провести вибори одразу після закінчення бойових дій. Водночас за інформацією джерел Reuters у Києві, адміністрація Трампа ще офіційно не вимагала від України проведення президентських виборів до кінця року.

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