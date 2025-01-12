Вимоги Путіна спрямовані на ослаблення НАТО.

Лідер Росії Володимир Путін зберігає свої максималістські довоєнні вимоги щодо ізоляції України, і має намір домагатися виконання цих вимог під час будь-яких можливих переговорів із західними лідерами про припинення війни в Україні. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, раніше видання FT з посиланням на свої джерела писало, що Путін на будь-яких переговорах дотримуватиметься своїх довоєнних вимог - не допустити вступу України до НАТО і змусити НАТО відмовитися від розгортання військ у Східній Європі, щоб забезпечити "відсутність загроз для Росії".

Зазначається, що це нагадує ультиматум, який Путін висунув США в грудні 2021 року перед повномасштабним вторгненням в Україну.

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Так, тоді Путін зажадав, щоб НАТО зобов'язалося не приймати Україну та інші країни як нових членів; щоб США зобов'язалися дотримуватися заборони на розширення НАТО; щоб НАТО не розміщувала збройних сил у країнах, які стали членами НАТО після травня 1997 року; заборону на будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії; заборону на розміщення ракет середньої дальності в районах, які можуть досягти території Росії.

Як зазначають у ISW, Путін використав і посилив цей наратив для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас аналітики звертають увагу, що в період між Бухарестською декларацією 2008 р., яка обіцяла Україні та Грузії вступ до НАТО, і 2022 р. НАТО не здійснила жодних значущих дій із розширення у Східній Європі або просування майбутнього членства України в НАТО.

"Вимоги Путіна, висунуті в грудні 2021 р., помітно виходять за межі України і спрямовані на згортання НАТО... Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 10 січня знову заявив, що Кремль готовий провести переговори з Трампом без будь-яких "попередніх умов", але ISW продовжує вважати, що жодні переговори не призведуть до значущого або сталого миру, доки Путін залишається вірним своїм передвоєнним вимогам щодо повної капітуляції України та ослаблення НАТО", - ідеться у звіті.

Переговори України та Росії

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним, щоб закінчити війну в Україні. При цьому політик не уточнив, коли вона може відбутися.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна і Росія поки не готові до мирних переговорів.

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