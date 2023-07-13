Експерти зазначають, що ряд проєвропейських кроків Ердогана може свідчити про охолодження його відносин з Кремлем.

Російські прихильники жорсткої лінії, роздратовані низкою недавніх жестів підтримки України з боку турецького президента Реджепа Тійіпа Ердогана, вимагають, щоб Туреччина була оголошена "недружньою" країною.

Як пише видання The Washington Post (WP), теплий прийом Ердоганом президента України Володимира Зеленського в Стамбулі, привів до припущення про те, що Туреччина має намір відновити відносини з Європою і США після декількох років тісної співпраці з Кремлем.

WP зазначає, що в РФ хороші відносини президента Володимира Путіна з Ердоганом є цінною геополітичною валютою. Газета зазначила, що про важливість зв'язків для обох країн говорить статистика турецького експорту до РФ, який різко зріс після вторгнення в Україну з $2,6 млрд у першій половині 2022 року, до $4,9 млрд за аналогічний період цього року, в той час як турецький імпорт російської нафти також різко зріс у 2022 році.

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Однак, помітна зміна тону Ердогана стала очевидною під час візиту Зеленського до Туреччини - його першого візиту після російського вторгнення. Тоді турецький лідер привітав дружбу між двома країнами, висловив підтримку незалежності України і заявив, що вона заслуговує членства в НАТО.

Через декілька днів його рішення розблокувати вступ Швеції в НАТО стало серйозним стратегічним ударом по Кремлю.

А звільнення Ердоганом українських командирів "Азова", які очолювали оборону Маріуполя, і яких Кремль визначив "терористами", і зовсім було розцінено як зрада.

Обурення РФ було посилено іншими ознаками турецької підтримки України. Зеленський і Ердоган підписали на зустрічі угоду про співпрацю в стратегічних галузях.

Кремлівська критика Анкари була обережною, але прихильники жорсткої лінії різко засудили Ердогана. Дехто ж, задався питанням, чи можуть дії турецького президента розцінюватися, як поворот від РФ. Видання зазначило, що все це викликало чимале роздратування в РФ. Злість Кремля з приводу звільнення "азовців" стало найбільш різкою публічною реакцією, особливо після того, як командир Денис Прокопенко заявив, що вони повернуться в бій.

За словами аналітиків, кроки Ердогана щодо повернення Туреччини в лоно Заходу потенційно сигналізують про розрив з Росією.

Туреччина і війна в Україні

З початку російського вторгнення в Україну Туреччина чітко заявила, що перебуває на боці України. Після цього Анкара не раз пропонувала посередництво на переговорах між Україною і РФ.

Вчора турецький лідер назвав заслуги своєї країни в недопущенні розширення війни. Також він визнав, що Анкара причетна до обмінів військовополоненими між українською та російською сторонами.

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