У Пентагоні вважають, що Путін не досяг основних цілей, які ставилися перед армією РФ.

Наступ російських військ на Донбас йде не по план. Окупанти відстають від того, на що розраховував президент Росії Володимир Путін, мінімум на два тижні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

"За нашими оцінками, він на два тижні, а то й більше відстає від того, де він розраховував бути на Донбасі й на півдні", – йдеться в повідомленні.

У Пентагоні вважають, що Путін не досяг своїх цілей після того, як бойові дії сконцентрувалися на Донбасі.

"Навіть Маріуполь досі не взято. Він перемістив десять БТГ на північ, але у нього досі там внизу знаходиться еквівалент двох БТГ, він досі бомбить Маріуполь, тому що опір на металургійному заводі триває. Тобто він не домігся ніякого успіху, на який розраховував", – зазначили в американському відомстві.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін як і раніше прагне створити "сухопутний міст" між тимчасово окупованими територіями Донбасу та невизнаним Придністров'ям. Він готується до затяжних бойових дій на території України.

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