Берлін може передати українським військовим лише три установки Mars II.

Німеччина має намір поставити Україні менше реактивних систем залпового вогню Mars II, ніж обіцяла. Йдеться всього лише про три РСЗВ.

Про це пише Business Insider.

За даними видання, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повинна оголосити про новий план на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу. Відзначається, що ракетні установки повинні бути передані Україні в серпні-вересні, а перед цим українські військові пройдуть навчання.

Спочатку Берлін повинен був поставити Києву чотири установки Mars II, але тепер мова йде лише про три. У Німеччини нібито брак боєприпасів.

За даними видання, Берлін поставить системи лише тому, що США мають намір поставити додаткові боєприпаси для систем. Крім того, зазначено, що менше половини німецьких РСЗВ в робочому стані, а нові не випускають.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України. Відзначається, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої.

Водночас німецький уряд відмовляється передавати Україні свої танки, у тому числі через побоювання, що ЗСУ може використовувати їх для наступу на РФ.

11 червня посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що гаубиці з Німеччини прибудуть в Україну 22 червня, а зенітні установки - у липні та серпні. Вже 14 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Берлін розширить військову допомогу Україні та надасть ЗСУ додаткові одиниці зброї.

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