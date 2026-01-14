США призупиняють видачу віз росіянам та громадянам ще низки країн, - Fox News

Пауза розпочнеться вже за тиждень.

Державний департамент США наказав дипломатичним установам за кордоном призупинити оформлення віз для громадян 75 країн світу, включно із Росією. Про це повідомляє Fox News із посиланням на службову записку Держдепу, з якою вдалося ознайомитися журналістам.

Пауза розпочнеться 21 січня і триватиме невизначений термін, доки Держдеп не проведе оцінку візової політики щодо цих країн. Видання не наводить повного переліку країн, громадянам яких тимчасово не видаватимуть візи. Згадується лише, що до списку увійшли Сомалі, Росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд та Ємен. Чи є у списку Україна - окремо не уточнюється.

Як пояснив речник Державного департаменту Томмі Пігготт, Вашингтон занепокоєний тим, що громадяни цих країн приїздять до США, щоб отримувати соціальну допомогу.

"Державний департамент використовуватиме свої давні повноваження, щоб вважати невідповідними потенційних іммігрантів, які стануть державним тягарем для Сполучених Штатів та зловживатимуть щедрістю американського народу. Імміграцію з цих 75 країн буде призупинено, поки Державний департамент переглядатиме процедури обробки імміграційних документів, щоб запобігти в'їзду іноземних громадян, які отримують соціальну допомогу та державні виплати", – сказав він.

Як зазначає Fox News, у листопаді 2025 року Державний департамент надіслав своїм консульським установам наказ про запровадження нових правил перевірки заявників на отримання візи. Зокрема було наказано відмовляти у візах заявникам, які, ймовірно, через свій фінансовий стан чи стан здоров’я покладатимуться на соціальні виплати після в’їзду в США.

Міграційна політика США

Як писав УНІАН, після повернення Трампа у Білий дім міграційна політика США стала помітно жорсткішою. У жовтні повідомлялося, що адміністрація Трампа планує скоротити квоту на прийом біженців у США зі 125 тисяч за часів Байдена до 7 500 осіб у 2026 фінансовому році. Це буде найнижчий рівень за всю історію програми. Більшість місць Трамп хоче віддати білим південноафриканцям, яких у Білому домі називають жертвами дискримінації.

Також ми розповідали, що понад 600 тисяч венесуельців у США можуть опинитися під загрозою депортації після операції усунення Ніколаса Мадуро. Адміністрація Трампа скасувала обидві програми тимчасового захищеного статусу, які раніше надавали венесуельцям захист через кризу та порушення прав людини в їхній країні. У Білому домі заявляють, що тепер громадяни Венесуели можуть повернутися додому, оскільки країна стала "вільнішою", хоча сам режим в країні не змінився.

