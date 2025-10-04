Більшість квоти адміністрація хоче віддати білим південноафриканцям.

Адміністрація Дональда Трампа готується суттєво обмежити програму прийому біженців у США, знизивши квоту до 7 500 осіб на 2026 фінансовий рік. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документи, отримані редакцією.

За президентським указом від 30 вересня, новий ліміт стане найнижчим за всю історію програми — навіть нижчим за рекордно низькі 15 тисяч, встановлені самим Трампом у 2020 році. Для порівняння: адміністрація Джо Байдена у 2024 році визначила квоту у 125 тисяч.

Згідно з документами, більшість місць буде зарезервовано для білих південноафриканців — нащадків європейських поселенців, яких у Білому домі називають жертвами "несправедливої дискримінації".

Таке рішення фактично закриває двері для десятків тисяч людей, які роками очікують переселення з таборів у різних частинах світу. Зокрема, йдеться про тих, хто рятується від війни, голоду та політичних переслідувань у країнах на кшталт Конго та Судану.

Правозахисні організації різко розкритикували політику Трампа. Президент єврейського агентства з питань переселення (HIAS) Марк Хетфілд заявив:

"Трамп не просто ставить африканців у першу чергу – він виштовхує з неї біженців, які роками чекали на отримання статусу".

Хетфілд також додав, що така політика підриває глобальний авторитет США, які традиційно позиціонували себе як притулок для найбільш вразливих груп.

Остаточний ліміт буде встановлено після консультацій з Конгресом. Однак через шатдаун уряду ці обговорення поки відкладені. До того ж, як повідомив представник Білого дому, досягнення угоди між республіканцями та демократами є необхідною умовою для відновлення прийому будь-яких біженців у США в поточному фінансовому році.

Нагадаємо, що українські біженці у США бояться, що Трамп вижене їх з країни. Так, у квітні українські мігранти отримали електронний лист від Міністерства внутрішньої безпеки США, в якому йшлося про те, що "програми гуманітарного умовного звільнення припинено" і українцям треба покинути США. Хоча згодом цей лист було визнано помилкою.

Згодом Трамп зробив важливу та вкрай несподівану заяву щодо перебування українських біженців у США.

Під час розмови з журналістами в Білому домі американський лідер заявив, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни та знайшли прихисток у США, матимуть змогу залишатися в країні до завершення конфлікту.

