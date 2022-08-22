У США зазначили, що продовжать виявляти причетних до російського вторгнення.

Сполучені Штати не підтримують повну заборону на видачу віз громадянам Росії.

Про це заявив у понеділок представник Держдепартаменту в коментарі CNN.

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку і безпеки для російських дисидентів або інших осіб, вразливих для порушень прав людини. Нам також було ясно, що важливо провести межу між діями російського уряду і його політикою в Україні і народом Росії", — йдеться в заяві офіційного представника.

Представник додав, що США "співпрацювали з союзниками і партнерами, щоб накласти витрати, включаючи візові обмеження для кремлівських чиновників і їх помічників".

"З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати зробили кроки по введенню візових обмежень майже для 5000 осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну", — заявили вони. "Ми продовжимо виявляти причетних до російського вторгнення і будемо закликати до відповідальності за їх дії. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності".

Нагадаємо, у Зеленського анонсували перший документ з гарантій безпеки для України. Українська сторона вже ознайомилася з текстом і вважає, що це буде "дуже потужний документ".

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