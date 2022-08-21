Також згоду з ініціативою висловив ряд сенаторів і парламентаріїв.

У парламенті Чехія підтримали "візовий бан" ЄС для громадян Російської Федерації.

"Я виступаю за це давно. Це повинно було стати однією з перших санкцій. Абсурд підтримувати вбивство жінок і дітей в Україні, а потім їхати розважатися в ЄС і сміятися над нами, які ми дурні", – прокоментував пропозицію про зупинку видачі віз глава зовнішньополітичного комітету парламенту Марек Женішек.

Також згоду з ініціативою висловив ряд сенаторів і парламентаріїв.

А голова сенатського комітету з питань зовнішньої політики, оборони і безпеки Павло Фішер виступив за ретельне оподаткування податками майна росіян.

Нагадаємо, в Латвії можуть анулювати візи росіянам, які підтримують війну проти України. За словами глави держави, карати за підтримку війни потрібно не тільки росіян. Якщо постійні жителі Латвії приймають громадянство РФ, то їм теж не слід видавати посвідки на проживання. Левітс вважає, що це питання "загрози безпеці" для країни.

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