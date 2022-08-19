Ці країни фактично підтримали позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який раніше вже висловлювався проти такої заборони.

Кіпр та Греція виступають проти заборони на видачу віз для російських туристів, які хочуть поїхати до ЄС.

Як пише Politico, таким чином вони фактично підтримали позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який раніше вже висловлювався проти такої заборони.

"Це було б неправильним рішенням. Ми віримо в контакти між людьми, і навіть громадянам Туреччини кіпрська влада видає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має застосовуватися до росіян", - заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу.

Як зазначає видання, на Кіпрі мешкає велика російськомовна діаспора. Більшість російськомовних, близько 50 тисяч, мешкають у Лімасолі, місті з населенням 237 тисяч осіб. Росіяни також становили 25% від загальної кількості туристів, що прибували на острів до повномасштабної війни РФ проти України.

"Ми не повинні перешкоджати цим громадам вступати в контакт із родинами та друзями. Головною зброєю є європейська єдність, і наші партнери повинні поважати чутливість інших щодо цього питання", - додав Корнеліу.

Сусідня Греція, яка є одним із улюблених місць відпочинку серед російських туристів, також не розглядає можливість зміни статусу російських віз.

У липні в цій країні спостерігався вражаючий стрибок (+177%) кількості осіб, що прибувають повітряним транспортом з Туреччини, порівняно з 2019 роком, який став рекордним туристичним роком для Греції. Афіни також повідомили про збільшення на 257% тих, хто прибуває з Сербії за той же період. Місцеві чиновники зазначають, що багато з прибулих - громадяни Росії, які їдуть до Греції на відпочинок.

Як повідомляв УНІАН, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувати країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи та посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС. 18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати на фінські візи за 5 місяців.

19 серпня 2022 року Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Але проти візових санкцій виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, не можна закривати кордони, адже є російські громадяни, які не підтримують війну і тікають від режиму Путіна. Однак високопоставлений німецький дипломат в розмові з CNN розповів про іншу причину, чому Шольц противиться забороні на шенгенські візи. За його словами, канцлер прагне "збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з Росією, і тими, хто хоче здаватися жорстким".

Вас також можуть зацікавити новини: