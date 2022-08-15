Німецький канцлер зазначив, що світ не повинен перешкоджати людям, які тікають від російської диктатури.

Німецький канцлер Олаф Шольц прокоментував ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ. На його переконання, важливо думати про дисидентів та не ускладнювати життя тим, хто тікає від режиму Путіна.

Про це він сказав після зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Осло, повідомляє Reuters.

"Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з Росії, тому що вони не згодні з російським режимом. Усі рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати виїзд з країни, відмежування від керівництва і диктатури в Росії", - заявив Шольц.

Нагадаємо, що в кінці місяця Чехія буде вести переговори щодо загальноєвропейського рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам. Проте Німеччина виступає проти такого рішення.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився з заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца, який відкинув ідею загальної заборони на в'їзд громадянам РФ до країн Євросоюзу.

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