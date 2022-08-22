На думку німецьких політиків, цей крок має дати чіткий сигнал російському населенню.

Дискусія про призупинення видачі туристичних віз громадянам Росії набирає обертів у Німеччині на тлі того, що кілька європейських країн уже зробили відповідні кроки.

Зокрема, скасувати візи для російських туристів вимагають у коаліційному об'єднанні партій ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз, - УНІАН), пише Spiegel.

Це, на їхню думку, має дати чіткий сигнал російському населенню.

"Туристичні візи для росіян мають бути призупинені. Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порту, а хіба Пхеньян і Пекін", - заявила заступниця лідера ХСС Андреа Ліндгольц.

Представник ХДС Денніс Радтке назвав нестерпним те, що росіяни відпочивають у Європі й витрачати гроші, ніби нічого не сталося.

"Німеччина і Європи зараз ніби "засинають" у питаннях санкцій та постачання зброї. Той, хто хоче зупинити Путіна, не повинен здаватися зараз, але повинен запровадити заборону на туристичні візи для російських громадян", - сказав Радтке.

Як повідомляв УНІАН, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувати країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи та посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС. 18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати на фінські візи за 5 місяців.

19 серпня 2022 року міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Але проти візових санкцій виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, не можна закривати кордони, адже є російські громадяни, які не підтримують війну і тікають від режиму Путіна. Однак високопоставлений німецький дипломат в розмові з CNN розповів про іншу причину, чому Шольц противиться забороні на шенгенські візи. За його словами, канцлер прагне "збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з Росією, і тими, хто хоче здаватися жорстким".

Окрім німецького канцлера проти заборони на в'їзд російських туристів до Євросоюзу виступили також у Греції й на Кіпрі, у Португалії, Швеції. Натомість в парламенті Чехії підтримали "візовий бан" ЄС для громадян Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: