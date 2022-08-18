Обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями.

Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Про це пише ERR.

Зараз такі візи є приблизно у 25 000 російських громадян. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.

"Обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями – такого ми більше не приймаємо і таких людей до Естонії пускати не будемо", – сказав заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Белічов.

В Естонію пускатимуть тих, хто приїжджає за туристичними візами до рідних: батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робляться для візитів із гуманітарними цілями: наприклад, на похорон.

Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їх візи анулюються.

Як повідомляв УНІАН, сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму та офіційно закликав країни ЄС обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії закликала зупинити туризм з Росії до Європи, зазначивши, що "відвідування Європи - це привілей, а не право людини".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Естонія заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання росіянам.

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