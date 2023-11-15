Відзначається, що Китай міг би допомогти деяким країнам.

Глава КНР Сі Цзіньпін прибув до США вперше за шість років. У нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.

Видання Reuters пише, що китайський лідер прибув на літаку Air China. Його зустріли офіційні особи США, глава Мінфіну США Джанет Йеллен і посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Головною подією, яка входить до порядку денного Сі Цзіньпіна, стане зустріч з Байденом, в ході якої США спробують пом'якшити відносини між країнами, а також саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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У свою чергу видання Голос Америки пише, що Китай міг би відігравати певну роль у підтримці України та допомозі у завершенні війни.

"Розмова ще не відбулася, І я не хочу забігати вперед. Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні і президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо і далі підтримувати Україну проти російської агресії", - заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами, Вашингтон "вітав би" можливості, щоб Китай зміг бути корисний у допомозі Ізраїлю.

Зустріч Байдена та Сі - головні новини

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 15 листопада: це буде перша особиста зустріч політиків у 2023 році. Зустріч лідерів може відбутися в кулуарах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

У свою чергу видання Financial Times повідомило, що сторони намагаються відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі військової активності Китаю поблизу Тайваню і спроби США перешкодити Китаю отримати доступ до новітніх американських технологій.

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