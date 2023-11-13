Зараз відносини США і Китаю є найгіршими за 40 років, у значній мірі саме через Тайвань.

Цього тижня президент США Джо Байден та керівник Китаю Сі Цзіньпін проведуть прямі переговори щодо Тайваню під час зустрічі у Сан-Франциско. Але очікувати радикальної зміни ситуації довкола острова не варто, пише Financial Times.

Зазначається, що зараз відносини США і Китаю перебувають у найгіршому стані за останні 40 років. Цьому зокрема посприяв скандальний візит тодішньої спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні 2022 року та поява китайських повітряних куль-шпигунів над США в лютому цього року.

Тож, як зазначають джерела, очікувати якихось чітких домовленостей та угод щодо майбутнього Тайваню від цієї зустрічі не варто.

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"Ми не говоримо про довгий список результатів. Цілі тут насправді полягають в управлінні конкуренцією, запобіганні негативному ризику конфлікту та забезпеченні відкритості каналів зв’язку", — сказав один американський чиновник про очікування від зустріч двох лідерів.

За його словами, сторони мають певні побоювання через президентські вибори 2024 року і в США, і на Тайвані. Цей політичний фактор може зробити ще більш "нерівними" американо-китайські відносини у найближчі місяці, тому й знадобилося посилити комунікацію між Пекіном та Вашингтоном на найвищому рівні.

Як очікується, під час зустрічі Байден підтвердить, що США дотримуються принципу "єдиного Китаю", але також застерігатиме Сі Цзіньпіня від втручання Китаю у вибори на Тайвані.

Рік Вотерс, який до серпня був вищим чиновником Державного департаменту США з Китаю, сказав, що обидва лідери хочуть запобігти подальшому погіршенню відносин "за найменшу можливу ціну".

У Білому домі повідомили Financial Times, що лідери не виступатимуть зі спільною заявою за підсумками зустрічі, що також демонструє розмір прірви у поглядах двох держав на головні питання у їхніх відносинах.

Окрім Тайваню, як очікується, лідери обговорять торговельні відносини. Китай намагається зняти із себе американські обмеження на поставки низки стратегічних товарів та технологій.

Американо-китайські відносини – останні новини

Як писав УНІАН, днями міністр фінансів США Джанет Йеллен повідомила, що американський уряд має докази участі китайських фірм у поставках обладнання для армії РФ в обхід західних санкцій. При цьому вона попередила, що будь-які компанії, які підтримують військові зусилля РФ, можуть зіткнутися з санкціями.

Також ми розповідали, що Китай та США вперше за багато років обговорять контроль над ядерною зброєю. Переговори відбуваються на тлі виходу РФ з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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