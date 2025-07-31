Адміністрація Ізраїлю та президент США незадоволені позицією прем'єр-міністра Канади.

Канада планує визнати Палестинську державу у вересні під час засідання Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Карні, пише Fox News.

"Ми працюємо разом з іншими, щоб зберегти можливість дводержавного рішення, не допустити, щоб факти на місцях, смерті на місцях, поселення на місцях, експропріації на місцях досягли такої міри, що це стане неможливим", - сказав він.

За словами Карні, цей крок залежить від готовності Палестини провести реформи, зокрема у сфері системи управління. Також він заявив, що Палестині потрібно провести загальні вибори 2026 року, у яких ХАМАС не зможе взяти участь.

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"Канада засуджує той факт, що уряд Ізраїлю допустив катастрофу в Газі", - додав прем'єр-міністр Канади.

Ізраїль же розкритикував позицію Канади. У МЗС Ізраїлю заявили, що зміна позиції канадського уряду є "нагородою для ХАМАС".

На заяву Карні відреагував і президент США Дональд Трамп. У своїй соцмережі Truth Social він висловив невдоволення позицією Канади.

"Вау! Канада щойно оголосила, що підтримує державність Палестини. Це дуже ускладнить укладення торговельної угоди з ними", - написав Трамп.

15 країн підтримали визнання Палестини державою - що відомо

Раніше Франція та ще 14 країн підписали декларацію, у якій підтримали визнання Палестинської держави. У документі йдеться про те, що підписанти "вже визнали, висловили або висловлюють готовність" визнати Палестинську державу.

Документ підписали: Франція, Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Люксембург, Нова Зеландія, Португалія, Сан-Марино, Ісландія, Ірландія, Мальта, Норвегія, Словенія та Іспанія. Ще не всі ці країни визнали незалежність Палестинської держави.

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