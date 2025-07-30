Країни підписали декларацію, яку оприлюднив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Франція та ще 14 країн підписали декларацію, в якій підтримали визнання Палестинської держави. Про це повідомляє The Guardian.

У документі, який опублікував міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, йдеться, що підписанти "вже визнали, висловили або висловлюють готовність" визнати державу Палестина.

Серед підписантів – Франція, Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Люксембург, Нова Зеландія, Португалія та Сан-Марино, які ще не визнали незалежності Палестинської держави, а також Ісландія, Ірландія, Мальта, Норвегія, Словенія та Іспанія, які це зробили.

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У заяві, опублікованій перед завершенням триденної конференції ООН, присвяченої врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, також ідеться, що держави "підтвердять свою непохитну відданість баченню дводержавного врегулювання, де дві демократичні держави, Ізраїль та Палестина, живуть пліч-о-пліч у мирі в межах безпечних та визнаних кордонів".

Також у документі наголошується на "важливості об'єднання сектору Газа із Західним берегом під егідою Палестинської адміністрації".

Визнання держави Палестина: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна визнає Палестину на засіданні Генасамблеї ООН у вересні. Це рішення викликало різку реакцію США та Ізраїлю. Зокрема, за словами прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, "такий крок заохочує терор і загрожує створенням ще одного іранського маріонеткового режиму, подібно до того, як це сталося в секторі Газа". А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати "рішуче відкидають" план Макрона про визнання Палестини.

Згодом і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія готова визнати державність Палестини, якщо Ізраїль не вживе заходів для полегшення життя палестинців. Це теж може відбутися у вересні на Генеральній Асамблеї ООН. Reuters вважає, що заява Стармера відображає поглиблення ізоляції Ізраїлю через дії цієї країни, що призвели до гуманітарної катастрофи в Газі.

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