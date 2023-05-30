Мао Нін заявила, що інформацію журналістів країни не підтвердили.

Журналісти The Wall Street Journal повідомили, що спеціальний представник Лі Хуей закликав визнати окупацію РФ українських територій в обмін на припинення вогню. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін спростувала цю інформацію.

"Китай своєчасно оприлюднив інформацію про візит спеціального представника Лі Хуея. Зверніться до неї для отримання достовірної інформації", - йдеться у повідомленні МЗС Китаю.

За її словами, жодна зі сторін не підтвердила інформацію журналістів.

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"Я також зазначила, що міністр закордонних справ України публічно заявив, що він зв'язався з іншими сторонами. Жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє WSJ", - підсумувала Нін.

"Європейське турне" Лі Хуей - головні новини

У квітні Китай офіційно призначив спецредставника з врегулювання російсько-української війни. Ним став колишній посол КНР в Росії Лі Хуей. Він вирушив у турне країнами Європи, а 16 травня відвідав Україну. За його словами, Пекін готовий брати участь у мирному завершенні війни в Україні, але на основі "мирного плану", який підтримала Москва.

Далі китайський дипломат відвідав Польщу, Францію, Німеччину та інші країни. В ЄС після зустрічі з Хуеєм заявили, що повторно закликали Китай до конструктивної ролі у встановленні миру в Україні.

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