Рекорд може опинитися під питанням.

Південноафриканський уряд намагається відшукати жінку, яка народила за один раз одразу десять дітей, проте пошуки поки що безуспішні.

Про це пише видання The South African.

Історія про матір-рекордсменку розійшлася у ЗМІ та соціальних мережах, але ні саму жінку, ні її дітей станом на 9 червня знайти не можуть.

"Уряд звернув увагу на повідомлення у ЗМІ та соціальних мережах, в яких стверджується, що жінка з Південної Африки народила 10 дітей і, як повідомляється, побила світовий рекорд. Народження немовлят приписують жінці на ім'я Гозіам Тамара Сітхол (Gosiame Thamara Sithole) з провінції Гаутенг. Уряд не може підтвердити факт такого народження в медустановах країни", - повідомляла урядовий керівник зі зв'язків з громадськістю Фумла Вільямс.

Читайте такожСтрибнув з мосту після смерті батьків від COVID-19: у лікарні помер 15-річний син Родікових (відео)Зазначається, що батьки можуть хотіти залишатися в тіні через культурні та традиційні переконання.

Пошуки сім'ї тривають.

Жінка народила десятьох дітей: що відомо

Цього тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що 37-річна Гозіам Тамара Сітхол з провінції Гаутенг у ПАР народила одразу десятьох дітей.

Якщо інформація про народження виявиться правдою, південноафриканка поб'є рекорд мешканки Малі за кількістю дітей, що з'явилися на світ в одних пологах: у травні та народила відразу дев'ятьох дітей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова