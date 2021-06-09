Південноафриканський уряд намагається відшукати жінку, яка народила за один раз одразу десять дітей, проте пошуки поки що безуспішні.
Про це пише видання The South African.
Історія про матір-рекордсменку розійшлася у ЗМІ та соціальних мережах, але ні саму жінку, ні її дітей станом на 9 червня знайти не можуть.
"Уряд звернув увагу на повідомлення у ЗМІ та соціальних мережах, в яких стверджується, що жінка з Південної Африки народила 10 дітей і, як повідомляється, побила світовий рекорд. Народження немовлят приписують жінці на ім'я Гозіам Тамара Сітхол (Gosiame Thamara Sithole) з провінції Гаутенг. Уряд не може підтвердити факт такого народження в медустановах країни", - повідомляла урядовий керівник зі зв'язків з громадськістю Фумла Вільямс.
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Пошуки сім'ї тривають.
Жінка народила десятьох дітей: що відомо
Цього тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що 37-річна Гозіам Тамара Сітхол з провінції Гаутенг у ПАР народила одразу десятьох дітей.
Якщо інформація про народження виявиться правдою, південноафриканка поб'є рекорд мешканки Малі за кількістю дітей, що з'явилися на світ в одних пологах: у травні та народила відразу дев'ятьох дітей.
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