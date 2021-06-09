Також вона ростить шестирічних близнюків.

37-річна мешканка провінції Гуатенг народила 10 дітей, побивши світовий рекорд малійки, яка народила дев'ятерняшок.

Про це пише IOL.

У ніч на 8 червня Госіаме Тамара Ситхоле народила сім хлопчиків і трьох дівчаток за допомогою кесаревого розтину. Вона була на 29-му тижні вагітності.

Спочатку лікарі виявили на УЗД шістьох дітей, проте пізніше побачили ще двох. У ніч пологів виявилося, що жінка носить під серцем 10 дітей.

Читайте такожМакрон прокоментував епізод з ляпасомЛікарі кажуть, що таке можливо після процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Однак жінка запевняє, що її вагітність була природною.

Діти проведуть наступні кілька місяців в інкубаторі. Госіаме разом з чоловіком ростять шестирічних близнюків.

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Автор: Людмила Жерновська