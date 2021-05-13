Майбутню маму не встигли довести до пологового будинку.

Жителька Валківського району Харківської області стала мамою просто на шляху до пологового будинку на трасі.

Як розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, вночі до вагітної жінки викликали "швидку", бо та народжувала.

Однак майбутню маму не встигли довести в пологовий будинок: фельдшеру та водію "швидкої" довелося надавати акушерську допомогу в дорозі.

Народилася дівчинка завважки 3,5 кг та зростом 52 см.

"Ці мужні чоловіки, фельдшер Юшко В. П. та водій Тригубенко О. М. стали свідками та головними помічниками при народженні дитини", - зазначили в Центрі.

Після пологів породіллю, новонароджену та батька дитини супроводжував до пологового будинку ще й поліцейський офіцер громади, який саме проїжджав повз.

Читайте такожПід Рівним вантажівка збила 6-річного хлопчика біля його дому, поки мама відволіклася"Капітан поліції Олександр Настенко здійснював патрулювання громади. Поблизу села Коробочкине на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією та проблисковими маячками стояли автомобілі. Побачивши поліцейське авто, фельдшер подав знак рукою. З'ясувалося, що в автомобілі щойно народила жінка. Подружжя їхало до лікарні, але перейми розпочалися стрімко і породілля народжувала маля в автомобілі", - розповіли в поліції, додавши, що з дитиною та мамою "все добре".

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Автор: Катерина Комолова